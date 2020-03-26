В Одесі вже чотири випадки короновірусу

В Одесі підтвердилися ще три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію

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В Одесі підтвердилися ще три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію

Про це повідомив голова місцевої ОДА Максим Куций на Facebook, передаеє RegioNews.

"Позитивні результати на COVID-19 надійшли на жителів Одеси: чоловіка 1973 року народження, жінку та чоловіка 1965 та 1963 року народження відповідно", - повідомив він.

Оперативні дані тестів надав лабораторний центр МОЗ в Одесі. На цей момент у регіоні зафіксовано чотири випадки захворювання коронавірусною інфекцією.

А ось станом на ранок 26 березня, з підозрою на коронавірус звернулися вже сім осіб. Всі вони надійшли в Одеську міську інфекційну лікарню.

У пацієнтів відібрані аналізи і направлені до вірусологічної лабораторії Одеси. Там проводиться тестування на грип, ГРВІ та коронавірус. На стаціонарі знаходиться 17 осіб.

Нагадаємо, що в Одесі перчий випадок захворювання на коронавірус зафіксовано вчора, 25 березня. Однак, після здачі аналізів чоловік зник. Поліції довелося його розшукувати.

Варто також нагадати, що з учорашнього дня у місті громадський транспорт працює в "спеціальному режимі".