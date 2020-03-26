У Черкаській області другий випадок коронавірусу

На Черкащині офіційно підтвердили другий випадок інфікування COVID-19, цього разу постраждала жінка

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На Черкащині офіційно підтвердили другий випадок інфікування COVID-19, цього разу постраждала жінка

Про це інформують RegioNews із посиланням на "Голос України”.

Друга інфікована - це жінка хворого, який зараз перебуває в інфекційному відділенні однієї із лікарень Черкас і працював стюардом на круїзному лайнері. Ймовірно, там й заразився коронавірусом.

34-річна жінка зараз під наглядом лікарів. Її стан - середнього ступеню тяжкості. Також уже встановили 37 осіб, які останнім часом контактували з хворим подружжям. Ними зараз опікуються медики.

Як писали RegioNews раніше, 39-річний мешканець села Родниківка Уманського району 16 березня повернувся до України чартерним рейсом із Об’єднаних Арабських Еміратів і відчув себе зле.