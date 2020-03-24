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24 березня 2020, 12:50 12

"Зниклий" голова Миколаївської ОДА повернувся на роботу та проводить наради

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Після публікації про те, що Олександр Стаднік "зник з радарів" та не з’являється на публічних заходах у важкий період, коли країна розпочала активну боротьбу проти коронавірусу, а всі важливі наради проводив його заступник Олександр Трайтлі, через два тижні очільник області все ж активізувався та почав інформувати громадськість про виконану роботу.

Так, на сторінці у Facebook Стаднік розповів про проведення 19 та 20 березня відеоселекторних нарад з керівниками районів, міст, об’єднаних територіальних громад з питань вжиття заходів щодо запобігання поширенню на Миколаївщині коронавірусу.

"Зазначу, що наразі з резервного фонду обласного бюджету вже виділено 5 млн 643 тис. грн на медичну галузь. Додатково перерозподілено на обласну інфекційну лікарню 366 тис. грн на матеріальне заохочення медичного персоналу та направлено лист до Міністерства охорони здоров’я України щодо виділення з державного бюджету 66 млн грн з метою виплати медпрацівникам, які задіяні на роботах з ліквідації коронавірусу, доплати у розмірі 200% зарплати", - запевнив губернатор.

Крім того, на сайті Миколаївської ОДА повідомляється, що Стаднік був присутнім і на нараді 23 березня.

Варто відзначити, що Стаднік вирішив "оживити" і свою сторінку в Instagram. Ще 15 лютого голова ОДА запостив фотографію з екс-прем'єром Гончаруком, де подякував йому "за розуміння".

І ось вчора, 23 березня, Олександр Стадник опублікував своє фото, під яким написав довгий пост про те, як область бореться з коронавірусом.


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