Депутат Миколаївської облради намагався через губернатора вирішити проблему з поліцією і зброєю

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олександр Стадник заявив, що депутат облради Вадим Олабін просив вирішити питання з поліцією

Фото: Новости-N

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олександр Стадник заявив, що депутат облради Вадим Олабін просив вирішити питання з поліцією

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Новости-N.

Під час 32-ї позачергової сесії Миколаївської обласної ради, депутат Вадим Олабін звинуватив голову ОДА в тому, що він погано налагодив співпрацю обласної ради та облдержадміністрації.

У свою чергу, голова ОДА Олександр Стадник розповів про ситцацію, коли Олабіна зупинили на трасі, а він направив зброю на патрульних.

"Депутат облради думав, якщо він у групі, яка підтримує Миколаївську область, це допоможе йому вирішувати свої особисті питання і порушувати закони: застосовувати зброю до поліції і залишатися безкарним. Олабін не вирішив питання особистого характеру. Я відмовився звертатися до генерального прокурора України з його питання. Така людина сидить і говорить про співпрацю. Закінчилися ті часи, коли ви будете вирішувати свої шкурні питання завдяки депутатству. Про що ви говорите, що я не вирішив питання? Порушив закон-будеш відповідати!",- заявив Стадник.

У свою чергу, Олабын відповів, що кримінальне провадження стосовно нього передано до суду.

"Я в суді доведу свою невинуватість, не переживайте за мене", - відповів депутат.