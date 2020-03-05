Депутат Миколаївської облради намагався через губернатора вирішити проблему з поліцією і зброєю
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Новости-N.
Під час 32-ї позачергової сесії Миколаївської обласної ради, депутат Вадим Олабін звинуватив голову ОДА в тому, що він погано налагодив співпрацю обласної ради та облдержадміністрації.
У свою чергу, голова ОДА Олександр Стадник розповів про ситцацію, коли Олабіна зупинили на трасі, а він направив зброю на патрульних.
"Депутат облради думав, якщо він у групі, яка підтримує Миколаївську область, це допоможе йому вирішувати свої особисті питання і порушувати закони: застосовувати зброю до поліції і залишатися безкарним. Олабін не вирішив питання особистого характеру. Я відмовився звертатися до генерального прокурора України з його питання. Така людина сидить і говорить про співпрацю. Закінчилися ті часи, коли ви будете вирішувати свої шкурні питання завдяки депутатству. Про що ви говорите, що я не вирішив питання? Порушив закон-будеш відповідати!",- заявив Стадник.
У свою чергу, Олабын відповів, що кримінальне провадження стосовно нього передано до суду.
"Я в суді доведу свою невинуватість, не переживайте за мене", - відповів депутат.
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