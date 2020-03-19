Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА

Два тижні. Саме стільки часу голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олександр Стаднік не зв’являється публічно. Він просто зник. Звучить смішно й недолуго, але так насправді й є. Востаннє публічно губернатор з’явився на засіданні обласної сесії ще 5-го березня, привітав жінок з 8 березня, і зник. Його офіційна сторінка на фейсбук замовкла, зв’язатись з ним неможливо, а підлеглі вигадують відверто смішні пояснення відсутності головного чиновника області.

Два тижні. Саме стільки часу голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олександр Стаднік не зв’являється публічно. Він просто зник. Звучить смішно й недолуго, але так насправді й є. Востаннє публічно губернатор з’явився на засіданні обласної сесії ще 5-го березня, привітав жінок з 8 березня, і зник. Його офіційна сторінка на фейсбук замовкла, зв’язатись з ним неможливо, а підлеглі вигадують відверто смішні пояснення відсутності головного чиновника області.

Коронавірус, як причина заховатись від усіх, або хто насправді керує областю в критичні моменти

Все б нічого, якби на Миколаївщині, як і по всій країні, не впроваджували безпрецедентні заходи по уникненню захворюваності пресловутим коронавірусом. На даний момент сам Миколаїв, а також всі інші населені пункти "сидять" на карантині. Відмінені міжміські, залізничні та автобусні перевезення, у містах не пускають більше 10 людей до громадського транспорту. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич ледь не кожного дня записує відеозвернення до громадян, те саме робить очільник Вознесенська Віталій Луков та інші високопосадовці.

Навіть ОДА, керівником якої й є Стаднік, активно працює. Кожного вечора адміністрація проводить онлайн брифінги, на яких розповідають про ситуацію з коронавірусом. Проте веде ті брифінги зовсім не голова, його заступник Олександр Трайтлі, який, до речі, працював ще під керівництвом екс-губернатора Олексія Савченка.

Звісно, представники ЗМІ Миколаївщини не сліпі й давно помітили відсутність головної людини області на своєму робочому місці у такий критичний час. І ось, на брифінгу 18 березня журналісти поставили логічне питання заступнику Стадніка: "Де голова ОДА?". Та замість чіткої конкретної відповіді журналісти отримали невеликий лікбез про видатного американського автомобілебудівника Генрі Форда.

"Якось Генрі Форд зібрав всіх своїх топ менеджерів заводів на фешенебельному курорті, і місяць вони відпочивали. А потім Форд взяв статистику роботи своїх підприємств, та подивився де працювали добре, під час відсутності керівника, а де – погано. І тих керівників, де працювали погано – він звільнив", - розповів Трайтлі, недвозначно натякаючи на високу якість саме своєї роботи.

Судячи з усього, заступник очікував питання про свого начальника, і просто завчив відповідь наперед.

Він – працює

Та все ж Трайтлі запевнив, що Стаднік не від кого не ховається і працює. У цей самий день губернатор, начебто, відбув у відрядження до міста Южноукраїнськ, де повинен був інспектувати роботу місцевої атомної електростанції.

Гаразд, всі ми журналісти, і знайти номер мера Южноукраїнська – не найважча справа. Зателефонували, запитали, і отримали не менш цікаву відповідь. Загалом, мер Віктор Пароконний підтвердив інформацію ОДА, але зробив невелике уточнення, що це лише "скоріш за все", бо сам він особисто не зустрічався із губернатором. Доволі дивна відповідь як для мера 40-тисячного міста.

Можливо, соцмережі розкажуть більше

Останній більш-менш інформативний запис на сторінці Стадніка в фейсбук датується 10-тим березня. Тоді його бачили разом із мером Миколаєва та іншими чиновниками під час їх візиту до Міністерства інфраструктури України, де вони обговорювали будівництво моста через річку Південний Буг. Після цього – лише малоінформативні записи на кшталт, як правильно мити руки з милом та стояти на зупинках у період карантину. Хоча зазвичай його сторінка буквально фонтанує світлинами губернатора в різних кутках області. Проте відсутність фото можна звести і до того, що не так давно майже всі представники прес-служби ОДА просто звільнились з роботи, не витримавши роботи з ним.

А взагалі, Миколаївщина вперше стикається з тим, що пересування голови ОДА доводиться відслідковувати по його світлинам у соцмережах. Принаймні тут Стаднік не обманув, заявляючи під час свого призначення на посаду: "як було раніше, не буде".

Тут варто зауважити, що співпраця Стадніка й місцевих ЗМІ також, так би мовити, "не задалась". Прийшовши працювати ще у вересні, голова ОДА досі не провів жодної відкритої прес-конференції, зазвичай він просто тікає від журналістів та зачиняється у кабінеті, чи ховається за спинами помічників.

Ідемо "на прорив"

Остання надія – приймальня. Телефоную туди, щоб напроситись на прийом або телефонну розмову, проте мені тактовно натякають, що так з головою ОДА зв’язатись неможливо, не за правилами, так би мовити. На запитання, а де ж він знаходиться, дають конкретну відповідь: "Олександр Стаднік у себе в кабінеті, але до нього не можна". У кінці розмови секретар говорить, мовляв цілком можливо, що голова сьогодні візьме участь в онлайн-брифінгу, який заплановано на 19 березня о 17:00.

18:00 – брифінг так і не відбувся.

Креатура Єрмака

Кожен, хто дочитав до цього моменту, уже напевно подумав: як такий чиновник, який представляє президента, і своїми вчинками просто руйнує рейтинг Зеленського, досі залишається на посаді? Все дуже просто, адже ще до моменту призначення Олександра Стадніка на посаду ходили чутки, що цю кандидатуру Президенту України активно просував тоді ще помічник, а тепер уже голова Офісу Президента, Андрій Єрмак. Більше того, сам Зеленський під час свого візиту в область "відправляв" усіх, хто тоді цікавився персоною нового губернатора, саме до Єрмака за поясненнями.

І зараз, коли Андрій Єрмак піднявся по кар’єрній драбині, зовсім не дивно, що Стаднік досі на посаді, хоч його бачать частіше в Києві, ніж у Миколаєві.

Область без голови

То де ж губернатор? Чому його не видно у такий критичний для області момент? Хто насправді керує роботою апарату обласної адміністрації та чи потрібен Миколаївщині такий очільник? Багато простих питань, на які поки не можна дати однозначних відповідей.