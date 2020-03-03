Депутат Миколаївської облради заявив, що в санаторних школах-інтернатах навчаються діти з купленими діагнозами
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на НикВести.
Обговорюючи питання щодо зміни типу найменувань загальноосвітніх закладів обласного підпорядкування та затвердження статутів, депутат Миколаївської обласної ради Олександр Ясинський запитав у заступника начальника департаменту освіти Миколаївської ОДА Наталії Сокульської скільки дітей потребують санаторного лікування.
"Яка статистика реально там хворих дітей, які реально потребують санаторного лікування, і скільки дітей, які там знаходяться просто, бо тато, мама домовилися? І вони там знаходяться, як у піонерському таборі. Як ви цю інформацію перевіряєте? Ми ж всі люди. От є ж поняття, коли підтверджують інвалідність. Коли дитина навчається в цій школі, і він прийшов у перший клас, а сьогодні він навчається в 5 або 6 класі, є ж таке поняття, як дитина переріс проблему, таке буває? Хтось перевіряє?", - запитав Олександр Ясинський.
Сокульська Наталія відповіла, що у всіх дітей, які навчаються у таких школах, є довідки, видані лікарями, і у департаменту немає повноважень перевіряти таку інформацію.
"Якщо ми зараз почнемо піднімати всі особисті справи, в кожного буде довідка лікаря, сумніватися у довідці від лікаря? А як ми можемо її перевірити? Є довідка від лікаря, з підписом лікаря. Вони щороку приносять ці довідки. І перевірити, і засумніватися в цій довідці, яку виписав лікар, і перевірити її, департамент не має законодавчих прав", - сказал Сокульська.
"Але ви ж не заперечуєте цей факт, що там знаходяться люди, які без діагнозу?", - запитав Олександр Ясинський.
Сокульська Наталія зазначила, що у неї немає причин сумніватися в достовірності діагнозів, які ставлять лікарі.
"Щоб підтвердити таке, я повинна засумніватися в довідці лікаря", - сказала Наталія Сокульська.
"Але ви знаєте, що таке відбувається? І знаєте, що довідки можуть бути фіктивні", - сказав Олександр Ясинський.
"Я не буду це перевіряти, вибачте", - відповіла Наталя Сокульська.
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