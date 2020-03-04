У Миколаївській інфекційній лікарні хочуть побудувати новий боксований корпус
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Мой город.
Депутати поставили запитання начальнику обласного управління охорони здоров'я Павлу Георгієву, чи готова область протистояти коронавирусу, якщо його виявлять.
Георгієв зазначив, що планують подати проект на будівництво нового корпусу на співфінансування з Держфонду регіонального розвитку. Нині в інфекційній лікарні є 7 мельцеровських боксів, тобто з предбоксами і входом з вулиці, але цього мало.
"Був розроблений проект на будівництво двоповерхового корпусу з 20 боксів та палати інтенсивної терапії. Ми, управління і лікарня, все, що в наших силах, зробили. Цей проект вже подали в управління економіки для відправки на фінансування Держфонду регіонального розвитку", — розповів Георгієв.
Він додав, що зараз підготовлено лист до прем'єр-міністра від голови ОДА. Цього тижня планується зустріч з прем'єром представників областей, де будуть доповідати і просити, щоб проект з 2021 року перенесли на 2020 рік.
Також Георгієв додав, що для будівництва нового корпусу знадобиться близько 15 млн грн по співфінансуванню з обласного бюджету.
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