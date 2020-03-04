19:06  04 березня
Внаслідок обстрілів на Донбасі поранено чотирьох українських військових
13:37  04 березня
Три кандидати в міністри відмовилися від роботи в новому Кабміні
12:51  04 березня
Коронавірус в Україні: ВООЗ прогнозує зростання числа заражених
UA | RU
UA | RU
04 березня 2020, 18:19 5

У Миколаївській інфекційній лікарні хочуть побудувати новий боксований корпус

Читайте также
на русском языке
04 березня 2020, 18:19 5
Читайте также на русском языке
Управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА буде звертатися до прем'єр-міністра України з проханням почати вже в нинішньому році проектування будівництва боксованого корпусу "інфекціонки" з фінансуванням від ДФРР
Фото: Facebook сторінка Георгієва
Управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА буде звертатися до прем'єр-міністра України з проханням почати вже в нинішньому році проектування будівництва боксованого корпусу "інфекціонки" з фінансуванням від ДФРР

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Мой город.

Депутати поставили запитання начальнику обласного управління охорони здоров'я Павлу Георгієву, чи готова область протистояти коронавирусу, якщо його виявлять.

Георгієв зазначив, що планують подати проект на будівництво нового корпусу на співфінансування з Держфонду регіонального розвитку. Нині в інфекційній лікарні є 7 мельцеровських боксів, тобто з предбоксами і входом з вулиці, але цього мало.

"Був розроблений проект на будівництво двоповерхового корпусу з 20 боксів та палати інтенсивної терапії. Ми, управління і лікарня, все, що в наших силах, зробили. Цей проект вже подали в управління економіки для відправки на фінансування Держфонду регіонального розвитку", — розповів Георгієв.

Він додав, що зараз підготовлено лист до прем'єр-міністра від голови ОДА. Цього тижня планується зустріч з прем'єром представників областей, де будуть доповідати і просити, щоб проект з 2021 року перенесли на 2020 рік.

Також Георгієв додав, що для будівництва нового корпусу знадобиться близько 15 млн грн по співфінансуванню з обласного бюджету.


Коронавирус Миколаївська ОДА
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
Останні Популярні
Андрій Романенко
Юрій Гаврилечко
Олексій Якубін
Всі блоги »
Зробити неможливе. Які завдання Шмигаль вирішить для Зеленського
04 березня 2020, 21:37
Хто є хто в новоствореному уряді Дениса Шмигаля
04 березня 2020, 21:05
Всі публікації »
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
Всі відео »
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »