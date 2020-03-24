"Пропавший" глава Николаевской ОГА вернулся на работу и проводит совещания

Критика RegioNews заставила губернатора Николаевской области напомнить о себе и своей деятельности

Фото: ОГА

Критика RegioNews заставила губернатора Николаевской области напомнить о себе и своей деятельности

После публикации о том, что Александр Стадник "исчез с радаров" и не появляется на публичных мероприятиях в сложный период, когда страна начала активную борьбу против коронавируса, а все важные совещания проводил его заместитель Александр Трайтлі, спустя две недели глава области все же активизировался и начал информировать общественность о проделанной работе.

Так, на странице в Facebook Стадник рассказал о проведенных 19 и 20 марта видеоселекторных совещаний с руководителями районов, городов, объединенных территориальных громад по вопросам принятия мер по предотвращению распространения на Николаевщине коронавируса.

"Отмечу, что сейчас из резервного фонда областного бюджета уже выделено 5 млн 643 тыс. грн на медицинскую отрасль. Дополнительно перераспределены в областную инфекционную больницу 366 тыс. грн на материальное поощрение медицинского персонала и направлено письмо в Министерство здравоохранения Украины о выделении из государственного бюджета 66 млн грн с целью выплаты медработникам, которые задействованы на работах по ликвидации коронавируса, доплаты в размере 200% зарплаты", - заверил губернатор.

Кроме того, на сайте Николаевской ОГА сообщается, что Стадник присутствовал и на совещании 23 марта.