Фото: поліція Дніпропетровської області

У Нікополі депутат міської ради на Audi збив на смерть жінку та поїхав з місця ДТП. За результатами освідування, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Йому повідомили про підозру

Про це повідомила поліція Дніпропеттровської області, передає RegioNews.

За даними слідства, аварія сталася 23 листопада близько 18:10 на одній із вулиць Нікополя.

Попередньо встановлено, що 65-річний водій автомобіля Audi здійснив наїзд на жінку, яка перетинала проїжджу частину. Після цього чоловік залишив місце ДТП.

Пішохідка від отриманих травм загинула на місці.

Поліцейські встановили особу водія та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За результатами освідування, в організмі чоловіка виявили 0,41 проміле алкоголю.

Слідчі слідчого управління ГУНП у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.

Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілої.

Нагадаємо, вранці 20 листопада на Львівщині легковик зіткнувся з двома автопоїздами. Внаслідок аварії травмувалися дві людини.