Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 26 листопада РФ атакувала Україну балістичними ракетами Іскандер-М/Циркон/С-400 та 113 ударними БпЛА типу Shahed (76 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 67 російських безпілотників.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки балістичними ракетами на Київ у ніч на 26 листопада постраждали семеро людей.