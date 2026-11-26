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Унаслідок російської атаки балістичними ракетами на Київ у ніч на 26 листопада постраждали семеро людей

Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та КМВА, передає RegioNews.

За словами міського голови, троє поранених перебувають у медичних закладах, двоє з них – у тяжкому стані.

Російські війська атакували столицю балістичним озброєнням увечері 25 листопада. Повітряну тривогу в Києві скасували вже після опівночі.

За даними ДСНС, вночі ворог атакував Деснянський район столиці.

За однією з адрес унаслідок влучання виникли пожежі та сталися руйнування в нежитлових будівлях.

За іншою адресою також горіли нежитлові споруди. Є руйнування.

Усі пожежі рятувальники ліквідували.

Нагадаємо, в Києві внаслідок російської атаки пошкоджено гуртожиток кіностудії імені Олександра Довженка. Вибухова хвиля вибила вікна з першого по дев'ятий поверхи. На щастя, серед мешканців постраждалих немає.