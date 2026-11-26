Ракетна атака на Київ: семеро постраждалих, двоє у тяжкому стані
Унаслідок російської атаки балістичними ракетами на Київ у ніч на 26 листопада постраждали семеро людей
Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та КМВА, передає RegioNews.
За словами міського голови, троє поранених перебувають у медичних закладах, двоє з них – у тяжкому стані.
Російські війська атакували столицю балістичним озброєнням увечері 25 листопада. Повітряну тривогу в Києві скасували вже після опівночі.
За даними ДСНС, вночі ворог атакував Деснянський район столиці.
За однією з адрес унаслідок влучання виникли пожежі та сталися руйнування в нежитлових будівлях.
За іншою адресою також горіли нежитлові споруди. Є руйнування.
Усі пожежі рятувальники ліквідували.
Нагадаємо, в Києві внаслідок російської атаки пошкоджено гуртожиток кіностудії імені Олександра Довженка. Вибухова хвиля вибила вікна з першого по дев'ятий поверхи. На щастя, серед мешканців постраждалих немає.