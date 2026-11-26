Фото: Рада оборони Запорізької області

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.

Ворог застосовував авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію.

Зокрема, російські війська здійснили 25 авіаційних ударів по Запоріжжю, Комишувасі, Зарічному, Ясній Поляні, Таврійському, Новорозівці, Жовтій Кручі, Жовтенькому, Новотроїцькому, Новоіванівці та Кущовому.

Також зафіксовано 641 атаку безпілотниками різних модифікацій, переважно FPV-дронами. Під ударом опинилися Запоріжжя, Вільнянськ та низка населених пунктів області.

Крім того, окупанти чотири рази обстріляли територію регіону з реактивних систем залпового вогню. Ще 142 артилерійські удари припали на прифронтові населені пункти.

Внаслідок обстрілів надійшло 381 повідомлення про руйнування та пошкодження житлових будинків, автомобілів і об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, впродовж 25 листопада російські війська понад 20 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією. Під ударом опинилися три райони. Поранення дістав 42-річний чоловік.