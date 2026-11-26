Фото: Polsat News

У столиці Польщі Варшаві 22-річний громадянин України вчинив самопідпал неподалік президентського палацу. За попередньою інформацією, таким чином він намагався привернути увагу до становища українців у Польщі

Про це інформує RegioNews із посиланням на польські видання Fakt та Polsat News.

Інцидент стався близько 17:00 на вулиці Краківське передмістя, біля будівлі Міністерства культури та національної спадщини, навпроти президентського палацу.

За даними журналістів, 22-річний українець прийшов на місце з рюкзаком, у якому були легкозаймиста рідина та документи з викладеними вимогами. Він облив себе рідиною та підпалив.

На допомогу постраждалому кинулися перехожі та співробітники Державної служби охорони Польщі (SOP), які перебували неподалік. Один з очевидців використав вогнегасник із сусідньої будівлі, щоб загасити полум'я. Також допомогу надали медики, які перебували поруч.

За інформацією ЗМІ, хлопець отримав важкі опіки обличчя, шиї, верхніх кінцівок і тулуба. Його одяг повністю згорів. На момент прибуття швидкої допомоги постраждалий залишався при свідомості. Його госпіталізували до лікарні на вулиці Шасерів у Варшаві.

За даними польських журналістів, хлопець прийшов до будівлі міністерства та президентського палацу з конкретними вимогами. Зокрема, він хотів домогтися, щоб українці, які проживають у Польщі, мали таке саме ставлення та права, як і громадяни Польщі. Відповідні вимоги виклав у документах, які приніс із собою в рюкзаку.

Інформацію про те, що хлопець, який підпалив себе у Варшаві, виявився українцем з картою поляка розповів сенатор Гжегож Схетина.

"У нас є інформація від Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, що це був молодий чоловік, українець, з картою поляка. Він у дуже важкому стані. Рятувальні операції були розпочаті дуже швидко завдяки близькості бригади швидкої медичної допомоги. Ситуація трагічна та дуже серйозна", – сказав Схетина.

Про обставини трагедії та мотиви чоловіка, за словами Схетини, поки нічого невідомо. Поліція проводить розслідування.

Нагадаємо, як свідчать результати опитування українських біженців у Польщі, проведеного Rating Group, повернутися в Україну планують 51% українських біженців. Водночас найближчим часом це готові зробити лише 8%, а ще 43% планують повернення після завершення війни.