Фото: поліція Києва

У Голосіївському районі Києва сталася ДТП за участі карети швидкої допомоги та автомобіля Hyundai. Внаслідок зіткнення спецавтомобіль перекинувся на бік, а легковик відкинуло на припарковані машини. Постраждали двоє людей, зокрема пацієнт, який перебував у швидкій

Про це повідомили у поліції Києва, передає RegioNews.

Аварія сталася близько 20:00 на вулиці Самійла Кішки. За попередніми даними, водій швидкої допомоги з увімкненими проблисковими маячками почав виконувати розворот і зіткнувся з автомобілем Hyundai, який рухався позаду.

Від удару легковик відкинуло на два припарковані автомобілі, а карета швидкої перекинулася на бік.

Унаслідок ДТП травмувалися двоє людей. У 58-річного водія спецтранспорту діагностували закриту черепно-мозкову травму та закриту травму грудної клітини.

Також постраждав 33-річний пацієнт, який перебував у салоні швидкої під час аварії. У нього діагностували черепно-мозкову травму, закриту травму хребта та забої ніг.

Обох постраждалих госпіталізували. За результатами перевірки встановили, що водії обох автомобілів були тверезі.

Наразі правоохоронці з’ясовують обставини аварії та вирішують питання щодо її правової кваліфікації.

Нагадаємо, вранці 20 листопада на Львівщині легковик зіткнувся з двома автопоїздами. Внаслідок аварії травмувалися дві людини.