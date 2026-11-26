Фото: Facebook/Oleksandr Klimov

25 ноября на автодороге Шептицкий – Рава-Русская произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли две девушки

Об этом сообщил депутат Шептического городского совета Александр Климов.

По предварительной информации, сначала нетрезвый, по словам очевидцев, водитель задел автомобиль, в котором находились девушки. После столкновения они вышли из машины и направились в сторону водителя, причастного к первой аварии. В этот момент их сбил другой автомобиль.

От полученных травм обе девушки погибли на месте происшествия.

Как сообщают свидетели, водитель, повлекший первое столкновение, имел признаки алкогольного опьянения. Эту информацию еще предстоит проверить правоохранителям.

На месте трагедии работали экстренные службы и полиция. Правоохранители устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.

Напомним, в Киевской области водитель сбил несовершеннолетнюю прямо на переходе. Девушка переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 17-летнюю пешеходку с травмами госпитализировали.