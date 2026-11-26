Ілюстративне фото: поліція

У Дружківській громаді Донецької області залишаються 1200 цивільних. Через складну безпекову ситуацію евакуація населення майже припинилася

Про це повідомив представник Донецької ОВА Дмитро Петлін під час онлайн-брифінгу, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

Протягом останнього місяця з Дружківської громади евакуювали лише близько 50 людей.

Як зазначив Петлін, раніше з Дружківки щодня евакуювалися до 30 осіб, однак зараз виїжджають лише одиниці.

Попри складну ситуацію, на Донеччині продовжують щодня працювати евакуаційні групи: один екіпаж ДСНС "Фенікс", 12-14 екіпажів Нацполіції "Білий янгол" та від 10-15 волонтерських екіпажів.

Нагадаємо, Україна передала США список із 15 населених пунктів Херсонської та Запорізької областей, звідки пропонують провести гуманітарну евакуацію за прикладом Олешок.