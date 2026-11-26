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Спеціальний представник президента США Джаред Кушнер заявив про підготовку масштабного обміну військовополоненими між Україною та Росією

Про це він розповів в інтерв’ю в подкасті MD Meets, передає RegioNews.

За словами американського спецпредставника, питання масштабного гуманітарного обміну було головною метою тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі.

"Метою тристоронньої зустрічі було, перш за все, побачити, чи зможемо ми здійснити великий гуманітарний обмін полоненими, який відбудеться дуже скоро перед святами, і який буде найбільшим обміном за всю війну", – заявив Кушнер.

Він також наголосив, що завдяки домовленостям тисячі людей зможуть повернутися додому та возз'єднатися зі своїми родинами.

Водночас конкретної дати проведення обміну та його остаточних умов Кушнер не назвав.

Тристоронні переговори України, США та Росії в Абу-Дабі: що відомо

10 та 11 листопада в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори між Україною, США та Росією. Сполучені Штати виступили посередниками у переговорному процесі.

Українську делегацію очолив Рустем Умєров. До її складу також увійшли керівник Офісу Президента Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький. Російську делегацію очолював помічник президента РФ Володимира Путіна Володимир Мединський.

Перед початком тристоронньої зустрічі, 10 листопада, українська делегація провела консультації з представниками НАТО, США, ЄС, Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії. Сторони обговорили координацію зусиль для завершення війни та можливі гарантії безпеки для України.

Після цього розпочалися переговори у форматі Україна – США – Росія. За підсумками першого дня українська делегація доповіла президенту Володимиру Зеленському про перебіг зустрічей. Глава держави назвав їх конструктивними та змістовними.

Основну увагу учасники приділили гуманітарним питанням, зокрема звільненню військовополонених, гарантіям безпеки для України та можливим крокам із деескалації. Також обговорювали варіанти обміну полоненими за формулами "1000 на 1000" або "1500 на 1500".

11 листопада близько 13:10 за київським часом переговори завершилися. Член української делегації Давид Арахамія назвав їх одними з найскладніших за час своєї участі в переговорному процесі.

Очільник російської делегації Володимир Мединський заявив, що головною темою зустрічей була майбутня система безпеки в Європі. За його словами, щодо окремих питань сторонам вдалося знайти спільну мову.

Представник президента США Джаред Кушнер охарактеризував другий день переговорів як змістовний, але напружений. Він зазначив, що низка обговорених питань потребує додаткових консультацій.

Нагадаємо, за словами Зеленського, наступний раунд переговорів може відбутися як в Об'єднаних Арабських Еміратах, так і у Швейцарії. Остаточне місце зустрічі залежатиме від домовленостей між переговорними командами.

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