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Загальні втрати особового складу ворога у війні проти України становлять понад 1 мільйон 645 тисяч військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом минулої доби Сили оборони знищили 2319 загарбників, пʼять танків, 18 бронемашин, 24 артилерійські системи, три РСЗВ, два засоби ППО, а також 495 одиниць автомобільної техніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 26.11.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, 23 листопада та в ніч на 24 листопада Сили оборони України завдали ударів по логістичних об'єктах російської армії на території Брянської області РФ та Донеччини.