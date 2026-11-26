Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Зранку 26 листопада російський безпілотник влучив у багатоповерховий будинок у Новобаварському районі Харкова

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Внаслідок удару виникла пожежа у квартирі на 15-му поверсі.

Наразі відомо про двох загиблих та трьох постраждалих. Також є інформація про заблокованих під завалами людей.

На місці працюють усі екстрені служби. Триває ліквідація наслідків удару.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки балістичними ракетами на Київ у ніч на 26 листопада постраждали семеро людей.