На Буковині водій на смерть збив людину та втік
На Буковині знайшли водія, який на смерть збив людину. Він був нетверезий та втік з місця ДТП
Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.
Аварія сталась 23 листопада в селі Мигове. 22-річного місцевого жителя збив автомобіль. Він загинув на місці від отриманих травм. При цьому водій втік з місця аварії.
Правоохоронці знайшли водія. Ним виявився 21-річний місцевий житель. З'ясувалось, що за кермом він був п'яний. Наразі його відправили до ізолятора тимчасового тримання.
Нагадаємо, на Закарпатті автомобіль вилетів у кювет та перекинувся. Постраждали п'ятеро людей, водія затримали – він був напідпитку.
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