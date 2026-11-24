Фото: Нацполіція

На Буковині знайшли водія, який на смерть збив людину. Він був нетверезий та втік з місця ДТП

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

Аварія сталась 23 листопада в селі Мигове. 22-річного місцевого жителя збив автомобіль. Він загинув на місці від отриманих травм. При цьому водій втік з місця аварії.

Правоохоронці знайшли водія. Ним виявився 21-річний місцевий житель. З'ясувалось, що за кермом він був п'яний. Наразі його відправили до ізолятора тимчасового тримання.

Нагадаємо, на Закарпатті автомобіль вилетів у кювет та перекинувся. Постраждали п'ятеро людей, водія затримали – він був напідпитку.