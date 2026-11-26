Росіяни атакували чотири райони Дніпропетровщину: пошкоджені АЗС, ТЦ та підприємство
У ніч на 26 листопада російські війська майже 20 разів атакували безпілотниками чотири райони Дніпропетровської області
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
У Павлограді пошкоджені автозаправна станція та торговельний центр. У Кривому Розі росіяни вдарили по складській будівлі та магазину, у Новопільській громаді пошкоджена інфраструктура.
На Нікопольщині під ударами опинилися районний центр та Марганецька громада. Поранення дістав 46-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно.
У Миколаївській громаді Синельниківського району пошкоджено агропідприємство. Внаслідок атаки виникла пожежа.
Нагадаємо, внаслідок російської атаки балістичними ракетами на Київ у ніч на 26 листопада постраждали семеро людей.