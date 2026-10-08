На Львівщині зіткнулися Kia та мікроавтобус: загинула водійка

Фото: Національна поліція

Увечері 7 жовтня на Львівщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Аварія трапилася близько 17:50 на автодорозі "Львів – Самбір" неподалік міста Рудки

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зіткнулися автомобіль Kia Ceed під керуванням 39-річної мешканки Дрогобицького району та мікроавтобус MAN, за кермом якого перебував 48-річний житель Старого Самбора.

Внаслідок ДТП водійка легковика отримала травми, несумісні з життям, і загинула на місці події.

Водій мікроавтобуса та його 39-річна пасажирка також постраждали. Їх доставили до медичного закладу.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії.

Нагадаємо, впродовж 6 жовтня на Львівщині сталися три дорожньо-транспортні пригоди за участю мотоциклістів. Унаслідок аварій троє людей отримали травми.