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08 жовтня 2026, 10:21

На Львівщині зіткнулися Kia та мікроавтобус: загинула водійка

08 жовтня 2026, 10:21
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Фото: Національна поліція
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Увечері 7 жовтня на Львівщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Аварія трапилася близько 17:50 на автодорозі "Львів – Самбір" неподалік міста Рудки

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зіткнулися автомобіль Kia Ceed під керуванням 39-річної мешканки Дрогобицького району та мікроавтобус MAN, за кермом якого перебував 48-річний житель Старого Самбора.

Внаслідок ДТП водійка легковика отримала травми, несумісні з життям, і загинула на місці події.

Водій мікроавтобуса та його 39-річна пасажирка також постраждали. Їх доставили до медичного закладу.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії.

Нагадаємо, впродовж 6 жовтня на Львівщині сталися три дорожньо-транспортні пригоди за участю мотоциклістів. Унаслідок аварій троє людей отримали травми.

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