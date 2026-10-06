Фото: поліція

ДТП сталася 6 жовтня близько 02:20 у Самарівському районі Дніпропетровської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій автомобіля BMW X5 на заокругленні дороги не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та врізався в дерево, після чого машина перекинулася.

Від отриманих травм 32-річний водій загинув на місці. Чотирьох пасажирів автівки, серед яких двоє неповнолітніх хлопців 16 і 17 років, госпіталізували до лікарні.

За фактом аварії відкрите кримінальне провадження.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині 19-річний водій авто збив чотирьох підлітків. Дітей госпіталізували. Юнаку оголосили підозру.