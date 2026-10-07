Три ДТП за один день: на Львівщині постраждали мотоциклісти

Фото: Національна поліція

Упродовж 6 жовтня на Львівщині сталися три дорожньо-транспортні пригоди за участю мотоциклістів. Унаслідок аварій троє людей отримали травми

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зокрема, близько 15:30 на вулиці Шевченка у Самборі зіткнулися автомобіль Renault Laguna, за кермом якого перебував 42-річний місцевий житель, та мотоцикл Kawasaki ER-5 під керуванням 15-річного хлопця. Неповнолітній мотоцикліст отримав травми та був госпіталізований.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Ще одна ДТП сталася близько 17:00 на вулиці Тарнавського у Радехові Шептицького району. Там зіткнулися Ford Focus, яким керувала 33-річна місцева жителька, та мотоцикл Loncin під керуванням 27-річного мешканця Радехова.

Унаслідок аварії травмувався 18-річний пасажир мотоцикла. Його госпіталізували.

Близько 17:20 ДТП сталася поблизу села Гамаліївка Львівського району. За попередніми даними, зіткнулися мотоцикл Yamaha MT 07 під керуванням 54-річного жителя Волинської області та автомобіль Audi A4, яким керував 30-річний мешканець Львівського району.

Мотоцикліст отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За фактами двох останніх аварій слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 КК України.

Нагадаємо, на Одещині мотоцикл влетів під вантажівку. Внаслідок аварії травми отримали водій мотоцикла та його 13-літній пасажир. Обох дітей госпіталізували.