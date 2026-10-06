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06 жовтня 2026, 13:15

На Тернопільщині пʼяний 18-річний водій влаштував смертельну ДТП: загинув підліток, є травмовані

06 жовтня 2026, 13:15
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Фото: поліція
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ДТП сталася у понеділок, 5 жовтня, близько 22:00 у селі Ігровиця Тернопільського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, 18-річний водій авто Audi врізався у трактор МТЗ з причепом, який їхав попереду.

Внаслідок зіткнення загинув 16-річний пасажир легковика. Ще одна пасажирка, 15-річна дівчина, та сам водій Audi отримали травми.

Правоохоронці затримали водія. За фактом аварії розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 КК України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, вночі 6 жовтня на Дніпропетровщині автомобіль вилетів з дороги, врізався в дерево та перекинувся. Водій загинув на місці, четверо пасажирів травмовані.

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