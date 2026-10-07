На Одещині мотоцикл влетів під вантажівку: травмовані двоє 13-річних хлопців
ДТП сталася ввечері 6 жовтня на польовій дорозі поблизу села Рибальське Білгород-Дністровського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
За попередніми даними, 13-річний підліток за кермом мотоцикла на нерегульованому перехресті рівнозначних польових доріг не пропустив вантажівку "ЗІЛ" під керуванням 61-річного водія, внаслідок чого сталося зіткнення.
Внаслідок аварії травми отримали водій мотоцикла та його 13-літній пасажир. Обох дітей госпіталізували.
Водій вантажівки не постраждав, перевірка показала, що він був тверезим.
Поліцейські встановлюють усі обставини ДТП та вирішують питання щодо правової кваліфікації.
Нагадаємо, 5 жовтня близько 22:00 на Тернопільщині пʼяний 18-річний водій влаштував смертельну ДТП – загинув підліток, є травмовані.