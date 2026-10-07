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07 жовтня 2026, 10:45

На Одещині мотоцикл влетів під вантажівку: травмовані двоє 13-річних хлопців

07 жовтня 2026, 10:45
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Фото: поліція
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ДТП сталася ввечері 6 жовтня на польовій дорозі поблизу села Рибальське Білгород-Дністровського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За попередніми даними, 13-річний підліток за кермом мотоцикла на нерегульованому перехресті рівнозначних польових доріг не пропустив вантажівку "ЗІЛ" під керуванням 61-річного водія, внаслідок чого сталося зіткнення.

Внаслідок аварії травми отримали водій мотоцикла та його 13-літній пасажир. Обох дітей госпіталізували.

Водій вантажівки не постраждав, перевірка показала, що він був тверезим.

Поліцейські встановлюють усі обставини ДТП та вирішують питання щодо правової кваліфікації.

Нагадаємо, 5 жовтня близько 22:00 на Тернопільщині пʼяний 18-річний водій влаштував смертельну ДТП – загинув підліток, є травмовані.

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