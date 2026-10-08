Во Львовской области столкнулись Kia и микроавтобус: погибла водитель

Фото: Национальная полиция

Вечером 7 октября во Львовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла около 17:50 на автодороге "Львов – Самбор" недалеко от города Рудки

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Столкнулись автомобиль Kia Ceed под управлением 39-летней жительницы Дрогобычского района и микроавтобус MAN, за рулем которого находился 48-летний житель Старого Самбора.

В результате ДТП водитель легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте происшествия.

Водитель микроавтобуса и его 39-летняя пассажирка также пострадали. Их доставили в медицинское учреждение.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, в течение 6 октября во Львовской области произошло три дорожно-транспортных происшествия с участием мотоциклистов. В результате аварий три человека получили травмы.