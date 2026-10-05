За кордон "під ключ": на Львівщині продавали "мандрівки" за 15 тисяч
На Львівщині викрили ділка, який влаштував схему на незаконному перетині кордону. Він обіцяв "клієнтам" прохід поза пунктами пропуску
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
51-річний дніпрянин пропонував "клієнтам" декілька послуг на вибір. Зокрема, переправлення через річку до Молдови з подальшим транзитом до Румунії, або "подорож" у військовій формі з підробленими документами до кордону з Білоруссю (з доплатою 1 700 доларів за документи). За послуги він хотів отримали 15 тисяч доларів.
Правоохоронці затримали "бізнесмена" після отримання грошей. Тепер йому загрожує до 9 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники викрили чергову схему перетину кордону. Двоє ділків брали по 8500 доларів за "поїздку".