За кордон "під ключ": на Львівщині продавали "мандрівки" за 15 тисяч

Фото: ДПСУ

На Львівщині викрили ділка, який влаштував схему на незаконному перетині кордону. Він обіцяв "клієнтам" прохід поза пунктами пропуску

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

51-річний дніпрянин пропонував "клієнтам" декілька послуг на вибір. Зокрема, переправлення через річку до Молдови з подальшим транзитом до Румунії, або "подорож" у військовій формі з підробленими документами до кордону з Білоруссю (з доплатою 1 700 доларів за документи). За послуги він хотів отримали 15 тисяч доларів.

Правоохоронці затримали "бізнесмена" після отримання грошей. Тепер йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники викрили чергову схему перетину кордону. Двоє ділків брали по 8500 доларів за "поїздку".