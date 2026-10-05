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За кордон "під ключ": на Львівщині продавали "мандрівки" за 15 тисяч

05 жовтня 2026, 13:55
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Фото: ДПСУ
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На Львівщині викрили ділка, який влаштував схему на незаконному перетині кордону. Він обіцяв "клієнтам" прохід поза пунктами пропуску

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

51-річний дніпрянин пропонував "клієнтам" декілька послуг на вибір. Зокрема, переправлення через річку до Молдови з подальшим транзитом до Румунії, або "подорож" у військовій формі з підробленими документами до кордону з Білоруссю (з доплатою 1 700 доларів за документи). За послуги він хотів отримали 15 тисяч доларів.

Правоохоронці затримали "бізнесмена" після отримання грошей. Тепер йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники викрили чергову схему перетину кордону. Двоє ділків брали по 8500 доларів за "поїздку".

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