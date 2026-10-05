08:45  05 октября
В Днепропетровской области 19-летний водитель авто сбил четырех подростков
10:16  05 октября
Конфликт в центре Львова: молодой человек угрожал девушкам пистолетом
13:30  05 октября
Воздушные тревоги парализовали треть работы ТЦ в сентябре
UA | RU
UA | RU
05 октября 2026, 13:55

За границу "под ключ": во Львовской области продавали "путешествия" за 15 тысяч

05 октября 2026, 13:55
Читайте також українською мовою
Фото: Госпогранслужба
Читайте також
українською мовою

Во Львовской области разоблачили дельца, устроившего схему на незаконном пересечении границы. Он обещал "клиентам" проход вне пунктов пропуска

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

51-летний днепрянин предлагал "клиентам" несколько услуг по выбору. В частности, переправка через реку в Молдову с последующим транзитом в Румынию или "путешествие" в военной форме с поддельными документами к границе с Беларусью (с доплатой 1 700 долларов за документы). За услуги он хотел получить 15 тысяч долларов.

Правоохранители задержали "бизнесмена" после получения денег. Теперь ему грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, в Закарпатье пограничники разоблачили очередную схему пересечения границы. Два дельца брали по 8500 долларов за "поездку".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
уклонение от мобилизации пересечение границы пограничники
В Киевской области за 7 тысяч продавали инвалидность "всем желающим"
02 октября 2026, 19:50
Военный организовал платный перевод из зоны боевых действий
01 октября 2026, 15:40
На Львовщине пограничница устроила бизнес на "пропуске" уклонистов
29 сентября 2026, 20:40
Все новости »
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
Россияне атаковали Харьков КАБом: повреждена пятиэтажка
05 октября 2026, 15:31
Удар по Краматорску: в ГСЧС показали последствия
05 октября 2026, 14:50
Авария с двумя маршрутками в Киеве: среди пострадавших – ребенок
05 октября 2026, 14:04
РФ ударила дроном по многоэтажке в Житомирской области
05 октября 2026, 13:49
Воздушные тревоги парализовали треть работы ТЦ в сентябре
05 октября 2026, 13:30
Смертельная авария в Хмельницком: один водитель погиб, другой – в больнице
05 октября 2026, 13:22
Силы обороны поразили место запуска БПЛА, пункт управления и склад беспилотников врага
05 октября 2026, 12:58
Выманил $280 тысяч и требовал еще $200 тысяч: в Киеве задержали псевдоработника НАБУ
05 октября 2026, 12:43
Враг ударил по КПП "Паланка" на границе с Молдовой: снаряд попал в автобус
05 октября 2026, 12:31
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
Все публикации »
Виктор Ягун
Валерий Чалый
Виктор Шлинчак
Все блоги »