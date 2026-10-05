За границу "под ключ": во Львовской области продавали "путешествия" за 15 тысяч
Во Львовской области разоблачили дельца, устроившего схему на незаконном пересечении границы. Он обещал "клиентам" проход вне пунктов пропуска
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
51-летний днепрянин предлагал "клиентам" несколько услуг по выбору. В частности, переправка через реку в Молдову с последующим транзитом в Румынию или "путешествие" в военной форме с поддельными документами к границе с Беларусью (с доплатой 1 700 долларов за документы). За услуги он хотел получить 15 тысяч долларов.
Правоохранители задержали "бизнесмена" после получения денег. Теперь ему грозит до 9 лет лишения свободы.
Напомним, в Закарпатье пограничники разоблачили очередную схему пересечения границы. Два дельца брали по 8500 долларов за "поездку".