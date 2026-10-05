За границу "под ключ": во Львовской области продавали "путешествия" за 15 тысяч

Фото: Госпогранслужба

Во Львовской области разоблачили дельца, устроившего схему на незаконном пересечении границы. Он обещал "клиентам" проход вне пунктов пропуска

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

51-летний днепрянин предлагал "клиентам" несколько услуг по выбору. В частности, переправка через реку в Молдову с последующим транзитом в Румынию или "путешествие" в военной форме с поддельными документами к границе с Беларусью (с доплатой 1 700 долларов за документы). За услуги он хотел получить 15 тысяч долларов.

Правоохранители задержали "бизнесмена" после получения денег. Теперь ему грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, в Закарпатье пограничники разоблачили очередную схему пересечения границы. Два дельца брали по 8500 долларов за "поездку".