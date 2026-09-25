На Закарпатті ділки влаштували "тур" для ухилянтів за 8 тисяч
На Закарпатті прикордонники викрили чергову схему перетину кордону. Двоє ділків брали по 8500 доларів за "поїздку"
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
У Ужгороді затримали двох чоловіків, які організували схему незаконного перетину кордону. Вони інструктували "клієнтів" щодо маршруту, а також про те, як поводитись у випадку зустрічі з прикордонцями.
"Ділків затримали в Ужгороді після того, як вони отримали $8500 від чоловіка, якого планували переправити через річкову ділянку. Обом повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон", - розповіли прикордонники.
Нагадаємо, раніше у Сумській області отримали підозри двоє адвокатів та двоє суддів. Виявилось, вони займались схемою з фіктивними рішеннями для ухилення від мобілізації.