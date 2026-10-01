Військовий організував платне переведення з зони бойових дій
Правоохоронці викрили на схемі військового. Він брав хабарі за переведення з зони бойових дій
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
Як з'ясували правоохоронці, військовий за хабар обіцяв "допомогти" у переведенні свого колеги із зони активних бойових дій до одного з підрозділів Західного регіонального управління. За свої послуги він просив 7 тисяч доларів.
Військового затримали після отримання грошей. Тепер він отримав підозру.
Нагадаємо, раніше НАБУ та САП викрили посадовця Держприкордонслужби України та власника приватної компанії з виробництва дронів. Вони вимагали хабар у особливо великому розмірі.
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