Військовий організував платне переведення з зони бойових дій

Фото: ДПСУ

Правоохоронці викрили на схемі військового. Він брав хабарі за переведення з зони бойових дій

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, військовий за хабар обіцяв "допомогти" у переведенні свого колеги із зони активних бойових дій до одного з підрозділів Західного регіонального управління. За свої послуги він просив 7 тисяч доларів.

Військового затримали після отримання грошей. Тепер він отримав підозру.

Нагадаємо, раніше НАБУ та САП викрили посадовця Держприкордонслужби України та власника приватної компанії з виробництва дронів. Вони вимагали хабар у особливо великому розмірі.