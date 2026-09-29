На Львівщині прикордонниця влаштувала бізнес на "пропуску" ухилянтів

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На Львівщині викрили 27-річну працівницю Державної міграційної служби. Вона зі спільником організувала схему незаконного переправлення за кордон

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Прикордонниця та її спільник організували схему ще в 2024 році. Тоді за 25 тисяч євро зловмисники пообіцяли двом братам допомогти незаконно потрапити до Угорщини на надувному човні через річку Тису. Проте чоловіків врешті затримали і мобілізували.

У травні того ж року чоловіки залишили територію військової частини, після чого їх перевезли на Закарпаття. Зловмисники знову пообіцяли їм виїзд за кордон, на цей раз уже за 20 тисяч доларів за двох.

"Фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше у Сумській області отримали підозри двоє адвокатів та двоє суддів. Виявилось, вони займались схемою з фіктивними рішеннями для ухилення від мобілізації.