У Києві чиновник Міноборони продавав бронювання від мобілізації

Фото: Нацполіція

У столиці правоохоронці викрили чиновника Міністерства оборони. Він організував схему для ухилення від мобілізації

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці зʼясували, що колишній чиновник запропонував чоловікам призовного віку працевлаштування на підприємстві, щоб отримати бронювання від мобілізації. Свою "допомогу" він оцінив у 10 тисяч доларів.

Колишнього чиновника затримали під час отримання грошей. Найближчим часом він постане перед судом.

Нагадаємо, начальник Іршавського територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Закарпатті Олексій Травов з автоматами приїхав на ремонт мосту. Зі слів очевидців, ремонтників намагались відвезти до ТЦК. Через це стався конфлікт. Згодом один із них викликав поліцію.