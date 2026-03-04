В Україні викрили 15 підозрюваних у сексуальній експлуатації дітей в інтернеті

Фото: Національна поліція

Міграційна поліція спільно зі слідчими провела операцію проти сексуальної експлуатації дітей в інтернеті

Про це повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, передає RegioNews.

Зазначається, що за її результатами до кримінальної відповідальності притягнули 15 осіб, які виготовляли та поширювали дитячу порнографію.

Найбільш резонансні випадки:

На Тернопільщині чоловік вербував у Telegram дівчаток та примушував їх створювати порноконтент, ґвалтував 14-річну дитину і поширював відео.

У Рівненській області затримали зловмисника, який експлуатував дітей із малозабезпечених сімей і продавав фото та відео.

На Вінниччині приватний підприємець сексуально експлуатував 12-річну дівчинку.

У Луцьку жінка знімала порно за участю своєї трирічної доньки.

Злочинці, які полюють на дітей, ховалися за VPN, криптогаманцями, закритими онлайн-платформами. Правоохоронці підкреслюють, що завдяки вчасній роботі поліції кількість постраждалих дітей.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині до суду направлено справу батьків, які впродовж семи років вчиняли дії сексуального характеру стосовно власної доньки. Під час обшуків вдома у родини правоохоронці виявили та вилучили технічні пристрої з файлами, які є доказами злочинної діяльності.

Раніше правоохоронці оголосили підозру жителю Житомирського району, який неодноразово ґвалтував та здійснював сексуальне насильство стосовно двох малолітніх падчерок.