04 березня 2026, 15:31

В Україні викрили 15 підозрюваних у сексуальній експлуатації дітей в інтернеті

04 березня 2026, 15:31
Фото: Національна поліція
Міграційна поліція спільно зі слідчими провела операцію проти сексуальної експлуатації дітей в інтернеті

Про це повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, передає RegioNews.

Зазначається, що за її результатами до кримінальної відповідальності притягнули 15 осіб, які виготовляли та поширювали дитячу порнографію.

Найбільш резонансні випадки:

  • На Тернопільщині чоловік вербував у Telegram дівчаток та примушував їх створювати порноконтент, ґвалтував 14-річну дитину і поширював відео.
  • У Рівненській області затримали зловмисника, який експлуатував дітей із малозабезпечених сімей і продавав фото та відео.
  • На Вінниччині приватний підприємець сексуально експлуатував 12-річну дівчинку.
  • У Луцьку жінка знімала порно за участю своєї трирічної доньки.

Злочинці, які полюють на дітей, ховалися за VPN, криптогаманцями, закритими онлайн-платформами. Правоохоронці підкреслюють, що завдяки вчасній роботі поліції кількість постраждалих дітей.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині до суду направлено справу батьків, які впродовж семи років вчиняли дії сексуального характеру стосовно власної доньки. Під час обшуків вдома у родини правоохоронці виявили та вилучили технічні пристрої з файлами, які є доказами злочинної діяльності.

Раніше правоохоронці оголосили підозру жителю Житомирського району, який неодноразово ґвалтував та здійснював сексуальне насильство стосовно двох малолітніх падчерок.

03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
