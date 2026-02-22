Фото: Прокуратура України

У Львові в ніч на 22 лютого стався теракт, унаслідок якого загинула 23-річна співробітниця патрульної поліції. Ще щонайменше 15 людей зазнали поранень

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура та мер Львова Андрія Садоий, передає RegioNews

За оперативною інформацією, близько 00:30 на лінію "102" надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вул. Данилишина, 20. Після прибуття на місце екіпажу патрульної поліції стався вибух. Коли прибув другий екіпаж, пролунав ще один вибух.

Унаслідок вибухів пошкоджено службовий автомобіль поліції та цивільний транспорт.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи, прокурори зафіксували докази, постраждалим надали медичну допомогу.

Розпочато досудове розслідування за фактом терористичного акту, що спричинив тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 258 КК України).

Нагадаємо, Служба безпеки затримала у Харкові 17-річну агентку російських спецслужб, яка готувала серію терористичних актів у місті. Фігурантку затримали "на гарячому" під час комендантської години, коли вона забирала саморобну бомбу зі сховку, замаскованого біля контейнерів для сміття.