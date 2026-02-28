Двірничка у Львові знайшла гранату біля смітника
Граната виявилась справжньою. Це підтвердили вибухотехніки
Як передає RegioNews, про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
За його словами, у суботу, 28 лютого, на вулиці Володимира Великого, біля контейнерного майданчика, двірничка помітила підозрілий предмет. Вона не проігнорувала знахідку – одразу повідомила відповідні служби.
"Територію обгородили. Вибухотехніки підтвердили: це була справжня граната. Її вже знешкодили. Поліція проводить слідчі дії", – розповів Андрій Садовий у соцмережах.
Нагадаємо, наприкінці 2025 року у Львові біля житлових будинків знайшли гранату часів Першої світової війни. Фахівці ДСНС обережно вилучили застарілий вибухонебезпечний предмет та знищили його у встановленому порядку.
На Львівщині пасажирський потяг на смерть збив чоловікаВсі новини »
27 лютого 2026, 09:53У Львові чоловік забризкав балончиком працівника ТЦК і поліцейських
26 лютого 2026, 22:33На Львівщині 23-річна водійка легковика на смерть збила жінку
26 лютого 2026, 10:20
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
У Дубаї лунають потужні вибуху, розпочалась евакуація
28 лютого 2026, 11:59В українському МЗС відреагували на військову операцію США та Ізраїлю на території Ірану
28 лютого 2026, 11:47Псевдомагазин автомобільних шин ошукав жителя Тернополя на 14 000 гривень
28 лютого 2026, 11:15У Білій Церкві на Київщині можуть повністю припинити водопостачання
28 лютого 2026, 10:15Ізраїль завдав потужного удару по Ірану, по всій країні введено надзвичайний стан
28 лютого 2026, 09:52РФ атакувала залізничну станцію на Дніпропетровщині
28 лютого 2026, 09:38Депутат від "Слуги народу", якого намагались мобілізувати у Дніпрі, звинуватив ТЦК у викраденні людей
28 лютого 2026, 09:18Таке враження, що двосторонні відносини Україна-США кудись зникли
28 лютого 2026, 08:50У Генштабі назвали втрати ворога станом на 28 лютого 2026 року
28 лютого 2026, 08:22
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Всі блоги »