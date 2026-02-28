Двірничка у Львові знайшла гранату біля смітника

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

За його словами, у суботу, 28 лютого, на вулиці Володимира Великого, біля контейнерного майданчика, двірничка помітила підозрілий предмет. Вона не проігнорувала знахідку – одразу повідомила відповідні служби.

"Територію обгородили. Вибухотехніки підтвердили: це була справжня граната. Її вже знешкодили. Поліція проводить слідчі дії", – розповів Андрій Садовий у соцмережах.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року у Львові біля житлових будинків знайшли гранату часів Першої світової війни. Фахівці ДСНС обережно вилучили застарілий вибухонебезпечний предмет та знищили його у встановленому порядку.