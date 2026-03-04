Авіаудар по Слов’янську: одна людина загинула, пошкоджено 63 будинки

Фото: ДСНС Донеччини

У Слов'янську на Донеччині внаслідок російського авіаудару пошкоджено 63 приватні житлові будинки

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що під завалами двох будинків опинилися люди.

Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники деблокували жінку та передали її лікарям "швидкої". На жаль, ще одну людину дістали вже без ознак життя.

Крім того, вогнеборці ліквідували пожежу, яка виникла на місці обстрілу.

За даними Донецької ОВА, всього за минулу добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти регіону. Одна людина загинула, ще троє поранені.

Нагадаємо, в ніч на 4 березня ворог атакував Україну 149 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 100 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на одній локації.