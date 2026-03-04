12:10  04 березня
Смертельна ДТП на Вінниччині: легковик перетворився на купу металу
10:51  04 березня
У Херсоні затримали подружжя, яке на замовлення росіян коригувало атаки по місту
09:20  04 березня
На Черкащині після зіткнення з вантажівкою легковик вилетів у кювет: є жертви
04 березня 2026, 12:10

Смертельна ДТП на Вінниччині: легковик перетворився на купу металу

04 березня 2026, 12:10
Фото: поліція
ДТП сталася 4 березня близько 07:30 поблизу села Сокиринці Вінницького району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На дорозі зіткнулися автомобіль Seat Ibiza та вантажівка з напівпричепом.

Внаслідок зіткнення 59-річний водій легковика загинув на місці. Інформації про травмуваних немає.

Смертельна ДТП на Вінниччині: легковик перетворився на купу металу

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють усі обставини та причини ДТП.

Смертельна ДТП на Вінниччині: зіткнулися легковик та вантажівка

Нагадаємо, вранці 3 березня на Черкащині після зіткнення з вантажівкою автомобіль Renault Taliant вилетів у кювет. Водій легковика загинув на місці. Двоє його пасажирів отримали травми.

03 березня 2026
