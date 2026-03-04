Смертельна ДТП на Вінниччині: зіткнулися легковик та вантажівка

Смертельна ДТП на Вінниччині: легковик перетворився на купу металу
ДТП сталася 4 березня близько 07:30 поблизу села Сокиринці Вінницького району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
На дорозі зіткнулися автомобіль Seat Ibiza та вантажівка з напівпричепом.
Внаслідок зіткнення 59-річний водій легковика загинув на місці. Інформації про травмуваних немає.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють усі обставини та причини ДТП.
Нагадаємо, вранці 3 березня на Черкащині після зіткнення з вантажівкою автомобіль Renault Taliant вилетів у кювет. Водій легковика загинув на місці. Двоє його пасажирів отримали травми.
