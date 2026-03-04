Смертельна ДТП на Вінниччині: зіткнулися легковик та вантажівка

Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На дорозі зіткнулися автомобіль Seat Ibiza та вантажівка з напівпричепом.

Внаслідок зіткнення 59-річний водій легковика загинув на місці. Інформації про травмуваних немає.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють усі обставини та причини ДТП.

Нагадаємо, вранці 3 березня на Черкащині після зіткнення з вантажівкою автомобіль Renault Taliant вилетів у кювет. Водій легковика загинув на місці. Двоє його пасажирів отримали травми.