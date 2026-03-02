СБУ зірвала теракт у Харкові: затримано 16-річного агента російської розвідки

Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ та Нацполіція запобігли теракту в центрі Харкова. Затримано 16-річного агента російської воєнної розвідки, який готував вибух у багатоповерховому будинку

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, неповнолітній власноруч збирав саморобний вибуховий пристрій (СВП) у номері готелю. План ворога передбачав також фейковий виклик на 102, щоб заманити патруль поліції і підірвати правоохоронців.

Як встановили слідчі, російська ГРУ завербувала підлітка з Одеси через Телеграм-канал, пропонуючи "легкі заробітки".

Для підготовки теракту він прибув до Харкова, де отримав від куратора 4 кг вибухівки, мобільний телефон та комплектуючі для СВП.

Під час обшуку у затриманого вилучили готову саморобну бомбу та смартфон із доказами роботи на ворога.

На підставі матеріалів справи СБУ повідомила підозру неповнолітньому. Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Харкові підлітка засудили за вербування однолітків на користь російських спецслужб. Холодногірський районний суд визнав юнака винним у підбурюванні та пособництві у підготовці терористичного акту і призначив йому 4 роки позбавлення волі.