25 лютого 2026, 13:55

Отримала підозру 18-річна харків'янка, яка "заманила" поліцію на місце теракту у Львові

25 лютого 2026, 13:55
Фото: прокуратура
Правоохоронці повідомили про підозру 18-річній харків'янці, яка має відношення до теракту у Львові, який стався в ніч на 22 лютого. Саме вона за вказівкою росіян зателефонувала на 102 та викликала поліцію на місце трагедії

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

18-річна жителька Харкова за вказівкою російських спецслужб зателефонувала в поліцію та озвучила заздалегідь підготовлений текст про те, що нібито вона побачила двох невідомих, які проникли всередину продовольчого магазину у Львові. Коли правоохоронці прибули за адресою, росіяни дистанійно підірвали бомбу.

Відомо, що дівчину завербували, коли вона шукала легкі гроші в соціальних мережах. Наразі їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 383 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення).

Що відомо про теракт у центрі Львова

В ніч на 22 лютого о 00:30 на номер 102 надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина, 20. Після прибуття на місце події першого екіпажу патрульної поліції пролунав вибух. Коли прибув другий екіпаж, стався ще один вибух.

Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька, яка однією з перших прибула за викликом, що виявився фейковим.

Вікторія закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ і працювала в патрульній поліції. Минулого року восени вона вийшла заміж.

Ще 25 осіб постраждали, з них 12 госпіталізовані, двоє у тяжкому стані. Усі постраждалі – службовці, які прибули на виклик, окрім одного підлітка, який живе поруч.

Попередньо встановлено, що здетонували саморобні вибухові пристрої, закладені у сміттєві баки.

Через 10 годин після теракту зловмисницю затримали у Старому Самборі. За вказівкою так званого куратора спецслужб Росії жінка виготовила вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях.

Затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

Куратори з ФСБ обіцяли жінці 60 000 гривень винагороди за виконання теракту у Львів. Вона зізналася у цьому під час перших допитів.

СБУ теракт Львів
25 лютого 2026
07 серпня 2025
