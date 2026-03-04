15:20  04 березня
На Харківшині агентка РФ отримала довічне
14:53  04 березня
Теракт у Львові: в лікарні помер поранений 30-річний нацгвардієць
12:10  04 березня
Смертельна ДТП на Вінниччині: легковик перетворився на купу металу
04 березня 2026, 14:24

В Україні підвищився рівень води в річках: 155 аварійних бригад готові до паводків

04 березня 2026, 14:24
Ілюстративне фото: ДСНС
Державне агентство водних ресурсів підготувало 155 аварійних бригад та понад 1 тис. фахівців для реагування на водні загрози через масове танення снігу

Прл це повідомив голова відомства Ігор Гопчак в ефірі "Громадського радіо", передає RegioNews.

За його словами, через різке потепління та дощі, що розпочалися в середині лютого, в Україні спостерігається підняття рівнів води в річках.

Після південних та східних регіонів відлига з 23 лютого поширилася на північ, центр та захід країни, зокрема на басейни Дніпра, Прип’яті та Тиси. Наразі на річках Полісся та західних областей заповнюються заплави.

"Гідротехнічні споруди та Держводагентство готові до пропуску великої води. Для захисту від затоплення та підтоплення задіяно 27 насосних станцій та 9 спеціальних дренажних свердловин. З початку року вони вже перекачали понад 132 млн кубометрів поверхневих і ґрунтових вод", – зазначив Гопчак.

У розпорядженні фахівців є 300 одиниць техніки, 60 мобільних насосів та човни. Також створено аварійні запаси матеріалів: понад 10 тис. куб. м каменю, близько 2 тис. куб. м піску та 1,5 тис. куб. м щебеню.

Гопчак додав, що вже перевірено технічний стан водосховищ і ставків у районах з найбільшим ризиком повеней. Для комплексних водосховищ встановлено оптимальні режими роботи для пропуску талих вод згідно з гідрологічними прогнозами.

За його словами, на Закарпатті, яке традиційно вважається паводконебезпечним, наразі складної ситуації не спостерігається, оскільки кількість снігу в горах була меншою за норму і він уже переважно розтанув.

Нагадаємо, у лютому внаслідок інтенсивного танення снігу та рясних дощів у низці громад Миколаївська область було зафіксовано підтоплення присадибних ділянок. До Служби порятунку надійшло 23 повідомлення про підтоплення 49 присадибних ділянок у 17 населених пунктах.

