На Харківшині агентка РФ отримала довічне

Херсонський міський суд Херсонської області визнав громадянку винною у державній зраді. Стали відомі деталі справи

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Жителька Херсона в 2023-2024 роках писала про дислокацію та переміщення українських військових адміністраторам проросійських телеграм-каналів. Зокрема, йдеться про висвітлювання наслідків ударів по розташуванню ЗСУ, коли публікували відеозапис скиду боєприпасу по заправці.

Адміністратором такого каналу був росіянин, який відомий як "заступник міністра внутрішніх справ донецької народної республіки — начальник управління по боротьбі з організованою злочинністю". Адміністратором іншого каналу виявився командир загону операторів безпілотних літальних апаратів 186 окремого розвідувального батальйону 70 мотострілецької дивізії 26 полку угруповання російських військ "Днепр" ЗС РФ.

На суді жінка не заперечувала провини. Вона зазначила, що дійсно повідомляла росіянам про туристичну базу, з якої українські військові атакували вороа. Також вона передала географічні координати і адресу проживання військовослужбовців Збройних сил України, надіслала відео військового автомобіля.

Відомо, що жінка одружена. До затримання вона працювала в Управлінні освіти, культури, молоді та спорту Білозерської селищної ради.

Суд призначив покарання у вигляді довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Кропивницькому затримали агента ФСБ, який "вербував" людей для реєстрації російських Старлінків. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

