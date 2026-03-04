15:20  04 березня
На Харківшині агентка РФ отримала довічне
14:53  04 березня
Теракт у Львові: в лікарні помер поранений 30-річний нацгвардієць
12:10  04 березня
Смертельна ДТП на Вінниччині: легковик перетворився на купу металу
04 березня 2026, 15:46

Миколаїв знову під ударом БпЛА: пошкоджено житлові будинки

04 березня 2026, 15:46
Фото: ДСНС Миколаївщини
Миколаїв не встиг оговтатись після попередньої російської атаки на транспортну інфраструктуру, як ворог знову спрямував безпілотники на місто

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що цього разу під ударом опинився житловий сектор міста.

На одній із локацій зайнявся двоповерховий житловий будинок. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу.

На іншій локації залишки БпЛА з бойовою частиною впали на територію приватного домоволодіння. Піротехніки та хіміки ДСНС обстежили подвір’я та вилучили боєприпас.

На щастя, цього разу постраждалих немає.

Нагадаємо, зранку 4 березня у Миколаєві ворожий безпілотник влучив у поїзд. Він був порожній й прибув на технічне обслуговування. Було відомо, що поранення отримав один співробітник Укрзалізниці.

