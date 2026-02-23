Стало відомо, що обіцяли куратори ФСБ виконавиці теракту у Львові

Фото: Прокуратура України

Куратори з ФСБ обіцяли жінці 60 000 гривень винагороди за виконання теракту у Львів. Вона зізналася у цьому під час перших допитів

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола із посиланням на джерела у правоохоронних органах, передає RegioNews.

За попередніми даними, виконавиця розраховувала використати кошти для погашення боргів та вирішення фінансових проблем. Фактично ж їй перерахували лише гроші на придбання компонентів для вибухівки – решта залишилась лише словами.

Як зазначив журналіст, у підсумку замість очікуваних 60 000 гривень їй загрожують статті за тероризм та державну зраду, з реальною перспективою довічного ув'язнення.

Що відомо про теракт у центрі Львова

В ніч на 22 лютого о 00:30 на номер 102 надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина, 20. Після прибуття на місце події першого екіпажу патрульної поліції пролунав вибух. Коли прибув другий екіпаж, стався ще один вибух.

Жертви та постраждалі

Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька, яка однією з перших прибула за викликом, що виявився фейковим.

Вікторія закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ і працювала в патрульній поліції. Минулого року восени вона вийшла заміж.

Ще 25 осіб постраждали, з них 12 госпіталізовані, двоє у тяжкому стані. Усі постраждалі – службовці, які прибули на виклик, окрім одного підлітка, який живе поруч.

Обставини вибуху

Попередньо встановлено, що здетонували саморобні вибухові пристрої, закладені у сміттєві баки.

Через 10 годин після теракту зловмисницю затримали у Старому Самборі. За вказівкою так званого куратора спецслужб Росії жінка виготовила вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях.