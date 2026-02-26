Вибух газу у центрі Львова: постраждали дві людини
Подія сталася у Львові 25 лютого близько 17:50 у квартирі одного з будинків на вулиці Ференца Ліста
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
У помешканні стався вибух побутового газу, внаслідок чого дістали травми двоє орендарів помешкання – 17-річний хлопець та 18-річна дівчина, студенти одного з навчальних закладів міста. Медики уточнюють їх діагнози.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України. На місці працювали спеціалісти газової служби.
Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, 22 лютого на Хмельниччині через вибух загинув 10-річний хлопчик – він грався гранатою.
