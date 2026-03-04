12:10  04 березня
Смертельна ДТП на Вінниччині: легковик перетворився на купу металу
10:51  04 березня
У Херсоні затримали подружжя, яке на замовлення росіян коригувало атаки по місту
09:20  04 березня
На Черкащині після зіткнення з вантажівкою легковик вилетів у кювет: є жертви
UA | RU
UA | RU
Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики info@regionews.ua
04 березня 2026, 12:29

Повстання чи силова диктатура: момент істини для Ірану

04 березня 2026, 12:29
Читайте также на русском языке
Головна новина ранку, 4 березня, – обрання Моджтаби Хаменеї новим Верховним лідером Ірану
Головна новина ранку, 4 березня, – обрання Моджтаби Хаменеї новим Верховним лідером Ірану
Фото: REUTERS/Sharafat Ali
Читайте также
на русском языке

Те, що обрання відбувалося під "інтенсивним тиском" КВІР, зрозуміло всім. Цікаво, що офіційні державні медіа Ірану (IRNA, Tasnim) поки що зберігають мовчання щодо формального оголошення. І тут, власне, питання: чому?

Вимальовуються дві відповіді: або бояться, що Моджтаба одразу опиниться під ударом, або не знають, як це "продати", враховуючи, що це призначення вже називають історичним розривом із принципами революції 1979 року. Це фактично перетворює республіку на спадкову монархію КВІР.

Brent торгується в районі $82-$85, ринок очікує подальшого зростання, якщо загроза Ормузькій протоці збережеться. Протока де-факто залишається закритою для комерційного судноплавства. Компанія QatarEnergy зупинила виробництво СПГ, що вже викликало стрибок цін на газ у Європі.

Цікаві спостереження про внутрішню ситуацію в Ірані переповів "Гаарец". Араш Азізі – постійний автор цього видання, активіст іранської опозиції – описує ситуацію як стан безпрецедентного страху. Після ударів по "Бейт-е Рахбарі" (офісу лідера) та загибелі Алі Хаменеї звичайні іранці перебувають у заціпенінні. Державна машина працює за інерцією, а силовики КВІР намагаються придушити будь-які зародки вуличних протестів.

Обговорення кандидатури Моджтаби Хаменеї сприймається в суспільстві як "монархічний відкат", що лише посилює гнів проти режиму. Азізі підтверджує, що в іранських елітах панує хаос. Мовчання багатьох високопоставлених кліриків у Кумі свідчить про їхнє небажання легітимізувати військову диктатуру КВІР.

Інший гість подкасту "Гаарец", журналіст The Economist Грегг Карлстром, наголошує на кінці "нейтралітету" країн Перської затоки. Він зазначає, що в Ер-Ріяді та Абу-Дабі більше не вірять у можливість дипломатичного співіснування з нинішнім іранським режимом. Тепер вони розглядають удари коаліції (США та Ізраїлю) як шанс остаточно позбутися загрози з боку КВІР. Разом з тим, попри підтримку коаліції, арабські столиці побоюються "агонії пораненого звіра" – того, що Іран перед колапсом спробує максимально зруйнувати енергетичну інфраструктуру регіону.

Власне, тут можна погодитися з думкою, що Іран пройшов точку неповернення. Навіть якщо режим виживе фізично, він втратив сакральність і легітимність. Подальша доля країни залежить від того, чи зможе регулярна армія (Артеш) відокремитися від КВІР і чи наважиться населення на масштабне повстання на тлі військових поразок Тегерана.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Іран США війна конфлікт нафта повстання монархія диктатура
 
Підписуйтесь на RegioNews
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
Авіаудар по Слов’янську: одна людина загинула, пошкоджено 63 будинки
04 березня 2026, 13:58
Атака на поїзд у Миколаєві: рятувальники ДСНС ліквідували наслідки
04 березня 2026, 13:37
Понад 30 млн грн збитків на пальному: посадовцям Міноборони та Генштабу повідомлено підозри
04 березня 2026, 13:04
У Полтаві підліток загинув від удару струмом на залізничній цистерні
04 березня 2026, 12:49
Смертельна ДТП на Вінниччині: легковик перетворився на купу металу
04 березня 2026, 12:10
П’яна помста: у Києві судитимуть чоловіка, який спалив кавʼярню на Лісовому масиві
04 березня 2026, 11:49
"Бойові" для тиловиків та мільйонні збитки: підозру отримав посадовець бригади на Запорізькому напрямку
04 березня 2026, 11:32
РФ атакувала енергетичну інфраструктуру: є знеструмлення у п'яти областях
04 березня 2026, 11:14
У Херсоні затримали подружжя, яке на замовлення росіян коригувало атаки по місту
04 березня 2026, 10:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Всі блоги »