Нічний теракт у Львові: що відомо про загиблу поліцейську

Фото: Національна поліція

Під час нічного теракту у Львові загинула 23-річна патрульна Вікторія Шпилька

Про це повідомила Патрульна поліція Львівської області, передає RegioNews.

Дівчина родом із Волині. Вона згодом разом із батьками переїхала до Херсона. Закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ і стала патрульною. Спершу служила на Херсонщині, з 2023 року – у Львівській області.

Колеги згадують Вікторію як чуйну, світлу й щиру:

"Вона вміла підтримати, вислухати, знайти тепле слово навіть у найважчий день. Ніколи не скаржилася, усміхалася і йшла на зміну, бо знала, що її чекають люди. Вірна Присязі, справедлива та з глибоким відчуттям обов’язку".

Восени минулого року Вікторія одружилася, її чоловік також служить у патрульній поліції.

Нагадаємо, у Львові в ніч на 22 лютого стався теракт, унаслідок якого загинула 23-річна співробітниця патрульної поліції. Відомо про 24 постраждалих. Вибухи сталися після прибуття екіпажів патрульної поліції на виклик про проникнення до магазину на вулиці Данилишина близько 00:30.