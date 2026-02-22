18:40  22 лютого
Мокрий сніг, сильний вітер і ожеледиця: чого чекати від погоди 23 лютого
18:10  22 лютого
Після обстрілу Київщини дружина Остапчука показала пошкоджений будинок
10:37  22 лютого
На Рівненщині військовий збив 22-річну дівчину та втік із місця ДТП
22 лютого 2026, 14:35

Теракт у Львові: поліція показала відео, на якому підозрювана встановлює вибухівку у сміттєві баки

22 лютого 2026, 14:35
Фото: Національна поліція
Правоохоронці розповіли подробиці затримання 33-річної жінки, яка влаштувала теракт у центральній частині Львова

Про це повідомила Національна поліція, передає RegioNews.

Зловмисницю затримали в контрольованому прикордонному районі міста Старий Самбір під час спільної операції поліції та прикордонників 7-го Карпатського прикордонного загону.

За даними слідства, підозрювана, мешканка Рівненська область, за вказівкою так званого "куратора" спецслужб РФ виготовила саморобні вибухові пристрої та встановила їх у сміттєвих баках у центральній частині Львова.

До розкриття злочину були залучені оперативники та слідчі львівської поліції, криміналісти, вибухотехніки, кінологи та інші профільні служби.

Досудове розслідування здійснює Служба безпеки України. Санкція найтяжчої статті передбачає довічне позбавлення волі.

За даними поліції, загинула поліцейська. Ще 25 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості, 11 з них госпіталізовані, зокрема шестеро правоохоронців перебувають у тяжкому стані.

Нагадаємо, у Львові в ніч на 22 лютого стався теракт, унаслідок якого загинула 23-річна співробітниця патрульної поліції. Було відомо про 24 постраждалих. Вибухи сталися після прибуття екіпажів патрульної поліції на виклик про проникнення до магазину на вулиці Данилишина близько 00:30.

Згодом стало відомо, що загиблою патрульною виявилася Вікторія Шпилька. Дівчина родом із Волині, згодом разом із батьками переїхала до Херсона.

