На Харківщині чиновники Укрзалізниці "загубили" мільйон на укриттях для персоналу

Фото: прокуратура

Правоохоронці викрили двох посадовців. Їх підозрюють у переплаті за мобільні укриття для співробітників Укрзалізниці

Про це повідомляє прокуратура Харківської області, передає RegioNews.

Викрили заступника директора та начальника одного з виробничих підрозділів філії Південна залізниця Укрзалізниці. Йдеться про зловживання під час реалізації програми для забезпечення мобільними укриттями працівників.

У травні чиновники уклали договір з приватним акціонерним товариством. Йшлось про купівлю чотирьох модульних укриттів на суму понад 2,8 мільйона гривень. Проте договір уклали з завищеною вартістю.

Як встановила експертиза, ринкова вартість тих укриттів становить близько 1,8 мільйона гривень. Тобто бюджет втратив понад мільйон гривень. Чиновникам повідомили про підозру.

