04 березня 2026, 16:55

На Харківщині чиновники Укрзалізниці "загубили" мільйон на укриттях для персоналу

04 березня 2026, 16:55
Фото: прокуратура
Читайте также
Правоохоронці викрили двох посадовців. Їх підозрюють у переплаті за мобільні укриття для співробітників Укрзалізниці 

Про це повідомляє прокуратура Харківської області, передає RegioNews.

Викрили заступника директора та начальника одного з виробничих підрозділів філії Південна залізниця Укрзалізниці. Йдеться про зловживання під час реалізації програми для забезпечення мобільними укриттями працівників.

У травні чиновники уклали договір з приватним акціонерним товариством. Йшлось про купівлю чотирьох модульних укриттів на суму понад 2,8 мільйона гривень. Проте договір уклали з завищеною вартістю.

Як встановила експертиза, ринкова вартість тих укриттів становить близько 1,8 мільйона гривень. Тобто бюджет втратив понад мільйон гривень. Чиновникам повідомили про підозру.

Нагадаємо, Служба безпеки, Національна поліція та прокуратура викрили схему розкрадання коштів державного підприємства, призначених на відновлення Трипільської теплоелектростанції після російських обстрілів. Фігуранти привласнили понад 50 млн грн, які виділялися на аварійно-відновлювальні роботи.

розкрадання коштів Укрзализныця прокуратура Харківська область
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
07 серпня 2025
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
