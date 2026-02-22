11:50  22 лютого
Довічне за два вбивства у Запоріжжі: загинули 11-річний хлопчик та жінка
10:37  22 лютого
На Рівненщині військовий збив 22-річну дівчину та втік із місця ДТП
09:43  22 лютого
Нічний теракт у Львові: що відомо про загиблу поліцейську
22 лютого 2026, 10:53

На Львівщині затримали підозрювану у нічному теракті: всі подробиці

22 лютого 2026, 10:53
Фото: Прокуратура України
Жінку, яка може бути причетною до вибухів у Львові, затримали в одному з районних центрів області

Про це інформує Суспільне Львів із посиланням на Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, передає RegioNews.

За його словами, підозрювану затримали 22 лютого близько 10:20.

"Ми зробили все можливе і неможливе, що встановити тих, хто цей теракт скоїв", – сказав Клименко.

Керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет зазначив, що підозрювану затримали в одному з міст Львівської області.

"В одному з міст Львівської області затримана особа, яка, можливо, дотична до вчинення кримінального злочину, а саме, є безпосереднім виконавцем цього злочину", – повідомив він.

Мерет додав, що правоохоронці наразі працюють над встановленням інших осіб, причетних до злочину.

"Попереду у нас ще багато процесуальних дій для відтворення як часу до вчинення злочину, так і моменту вчинення злочину, і після вчинення злочину", – наголосив Микола Мерет.

Водначас голова МВС на брифінгу також повідомив, що розглядають варіант причетності до злочину російських спецслужб.

Нагадаємо, у Львові в ніч на 22 лютого стався теракт, унаслідок якого загинула 23-річна співробітниця патрульної поліції. Відомо про 24 постраждалих. Вибухи сталися після прибуття екіпажів патрульної поліції на виклик про проникнення до магазину на вулиці Данилишина близько 00:30.

Згодом стало відомо, що загиблою патрульною виявилася Вікторія Шпилька. Дівчина родом із Волині, згодом разом із батьками переїхала до Херсона.

18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
