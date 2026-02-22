На Львівщині затримали підозрювану у нічному теракті: всі подробиці
Жінку, яка може бути причетною до вибухів у Львові, затримали в одному з районних центрів області
Про це інформує Суспільне Львів із посиланням на Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, передає RegioNews.
За його словами, підозрювану затримали 22 лютого близько 10:20.
"Ми зробили все можливе і неможливе, що встановити тих, хто цей теракт скоїв", – сказав Клименко.
Керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет зазначив, що підозрювану затримали в одному з міст Львівської області.
"В одному з міст Львівської області затримана особа, яка, можливо, дотична до вчинення кримінального злочину, а саме, є безпосереднім виконавцем цього злочину", – повідомив він.
Мерет додав, що правоохоронці наразі працюють над встановленням інших осіб, причетних до злочину.
"Попереду у нас ще багато процесуальних дій для відтворення як часу до вчинення злочину, так і моменту вчинення злочину, і після вчинення злочину", – наголосив Микола Мерет.
Водначас голова МВС на брифінгу також повідомив, що розглядають варіант причетності до злочину російських спецслужб.
Нагадаємо, у Львові в ніч на 22 лютого стався теракт, унаслідок якого загинула 23-річна співробітниця патрульної поліції. Відомо про 24 постраждалих. Вибухи сталися після прибуття екіпажів патрульної поліції на виклик про проникнення до магазину на вулиці Данилишина близько 00:30.
Згодом стало відомо, що загиблою патрульною виявилася Вікторія Шпилька. Дівчина родом із Волині, згодом разом із батьками переїхала до Херсона.